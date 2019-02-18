Глава МВД назвал наиболее опасные риски на выборах президента Украины. Новости

В преддверии проведения выборов президента Украины правоохранители продолжают фиксировать заявления о нарушениях избирательного процесса и анализировать возможные риски. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 февраля, в ходе совещания руководителей правоохранительных органов и органов военного управления заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Особую опасность представляет вероятность внешнего или внутреннего вмешательства в работу серверов ЦИК. Мы должны минимизировать эти риски, поскольку последствия от них могут быть катастрофическими. Для этого полиция активно сотрудничает с международными полицейскими организациями – Европолом, Интерполом и другими. Соответствующие мероприятия мы предусмотрели в работе СБУ, МВД и Генпрокуратуры», – сказал он.

По его словам, также опасность накануне выборов представляет подкуп голосов. «Особые риски в настоящее время имеем в попытках покупки голосов избирателей. Уже поступает информация о попытках развертывании схем масштабных подкупов. Мы внимательно за этим наблюдаем, если это перейдет в фазу совершения преступления, то Нацполиция немедленно на это отреагирует», – заявил Аваков.

Министр МВД Украины заверил, что Министерство внутренних дел не будет вмешиваться в избирательный процесс «с точки зрения преимущества в отношении кого-то из 44 кандидатов».

Глава МВД Украины также проинформировал, что с начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинцев, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

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