Ситуация в пунктах пропуска днем 18 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 18 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Сергей: «11:51. ДНР в Бахмут машин мало. Перед полицией никого. В сетке половина или даже меньше»;

Ирина: «11:58. ДНР в Бахмут 35 машин».

КПВВ «Марьинка»:

Николай: «10:10. "Каргилл" на выезд 23 льготы, 38 общей»;

Людмила: «12:58. Курахово – Донецк за 2,5 часа! Праздник какой-то»;

Сергей: «14:15. Уже много и движения нет. На "Каргилле" в Донецк. 50 мин. без движения».

КПВВ «Новотроицкое»:

Наталья: «10:12. В Донецк. Новотроицк машин 15-20. Еленовка 10 машин»;

Максим: «10:35. Еленовка из Донецка машин 35»;

Наталья: «10:41. В Украину Новотроицк машины 40. "Перлына" пеших 70-90 человек, машин 50. В Еленовке 35-40 машин, льготных нет. В Украину»;

Виталька: «12:50. Еленовка сразу на проверку»;

Юрий: «13:29. Еленовка выезд из Донецка: сразу на проверку».

КПВВ «Станица Луганская»:

Екатерина: «9:55. 9:50 на ЛНР в сторону Станицы 3 пролета».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также: