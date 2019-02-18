Нападения на церковные сооружения в Украине организованы с неподконтрольного Донбасса, – глава СБУ. Новости

Россия будет вмешиваться в избирательный процесс в Украине и сейчас пытается «разыграть религиозную карту» для дестабилизации ситуации в нашей стране. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 февраля, в ходе совещания руководителей правоохранительных органов и органов военного управления заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Чтобы дестабилизировать ситуацию на религиозной почве, наши "друзья" за поребриком прибегают к противоправным проявлениям в отношении культовых сооружений Украинской православной церкви Московского патриархата», – сказал он.

«На сегодня у нас нет оснований считать, что в этом задействованы представители этой церкви. Скорее наоборот. У нас есть информация о том, что ставятся задания запугивать представителей УПЦ МП перед организацией каких-то акций экстремистского характера в отношении культовых сооружений, чтобы их реакция выглядела более "природной"», – заявил Грицак.

По его словам, СБУ задокументировала соответствующие правонарушения на востоке Украины. «Нападения на культовые сооружения УПЦ МП были организованы с территории оккупированного Донбасса, но у нас есть подтвержденные данные о том, что планы по дестабилизации ситуации – игре на религиозном факторе в Украине согласовываются с ФСБ РФ непосредственно в Ростовском управлении ФСБ», – уточнил глава СБУ.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинцев, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

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