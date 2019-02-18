Препятствий для смены мест голосования для ВПЛ стало меньше, – мнение. Новости

В Украине после подписания указа президента, которым утверждены границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, препятствий для смены места голосования стало меньше. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 февраля, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала представитель ОО «Общественный холдинг "Группа влияния"» Татьяна Дурнева.
«Были определенные препятствия, которые возникали до 7 февраля, пока не был принят указ президента о перечне населенных пунктов, признанных временно оккупированными территориями, на которые ссылалось постановление № 893 о смене места голосования», – сказала она.
По ее словам, после подписания этого указа органы ведения реестров избирателей не просят от жителей неподконтрольных Украине территорий предъявлять какие-либо документы, которые подтверждают основания для смены места голосования.
«Но появилась другая категория ВПЛ, которые должны предоставлять справки. Это люди, которые имеют место регистрации в населенных пунктах, которые не присутствуют в перечне временно оккупированных территорий. Например, это ВПЛ из Мариуполя, Гладосово. Если населенного пункта нет в перечне, согласно указу, то органы реестра избирателей вынуждены запрашивать у таких избирателей документы, которые подтверждают необходимость смены места голосования», – проинформировала Дурнева.
Она считает, что ЦИК необходимо еще упростить процедуру смены места голосования не только для людей, имеющих регистрацию на неподконтрольной Украине территории, и, если человек лично обратился с соответствующим заявлением, не требовать никаких документов. «По большому счету, какая разница, почему и на каких основаниях избиратель в день голосования находится не по месту официальной регистрации», – отмечает общественница.
Эксперт также сообщила, что переселенцы, жители неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса и Крыма, а также другие мобильные группы населения продолжают менять место голосования для участия в выборах президента Украины.
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