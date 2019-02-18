В «ДНР»: Как выглядит место взрыва в центре Донецка (Видео). Новости

Проект WarDoc опубликовал видео с места взрыва в центре неподконтрольного украинской власти Донецка, прогремевшего сегодня, 18 февраля.
Видео снято на телефон рядом с газораспределительной станцией у штаб-квартиры миссии ОБСЕ.
В комментарии к видео сообщается, что серия их трех взрывов прогремела приблизительно в 8-45 в центре города, на участке между «администрацией главы ДНР» и гостиницей Парк Инн, где в Донецке базируются сотрудники миссии ОБСЕ.
Напомним, сегодня утром, 18 февраля, о взрывах в неподконтрольном украинским властям Донецке сообщили жители города в соцсетях. Позже в «ДНР» заявили, что зафиксированы 3 взрыва самодельных взрывных устройств в центре Донецка – вблизи штаб-квартиры ОБСЕ.
Также сообщалось о повреждениях в результате взрывов. В «народной милиции ДНР» опровергли информацию об атаке на центр Донецка беспилотников ВСУ, предположив, что целью взрывов могла быть попытка напугать сотрудников миссии ОБСЕ.
Читайте также:
- В соцсетях сообщают о мощных взрывах в центре Донецка (Фото)
- В «ДНР» заявили о трех взрывах вблизи штаб-квартиры ОБСЕ в Донецке
- В «ДНР» сообщают о повреждениях в результате взрывов в центре Донецка
- В центре Донецка сотрудники «МЧС ДНР» ищут взрывные устройства (Фото)
- Никаких сбросов: В «ДНР» опровергли сами себя по поводу якобы атаки беспилотников ВСУ на Донецк
Комментарии