В «ДНР»: Как выглядит место взрыва в центре Донецка (Видео). Новости

Проект WarDoc опубликовал видео с места взрыва в центре неподконтрольного украинской власти Донецка, прогремевшего сегодня, 18 февраля.

Видео снято на телефон рядом с газораспределительной станцией у штаб-квартиры миссии ОБСЕ.

В комментарии к видео сообщается, что серия их трех взрывов прогремела приблизительно в 8-45 в центре города, на участке между «администрацией главы ДНР» и гостиницей Парк Инн, где в Донецке базируются сотрудники миссии ОБСЕ.

Напомним, сегодня утром, 18 февраля, о взрывах в неподконтрольном украинским властям Донецке сообщили жители города в соцсетях. Позже в «ДНР» заявили, что зафиксированы 3 взрыва самодельных взрывных устройств в центре Донецка – вблизи штаб-квартиры ОБСЕ.

Также сообщалось о повреждениях в результате взрывов. В «народной милиции ДНР» опровергли информацию об атаке на центр Донецка беспилотников ВСУ, предположив, что целью взрывов могла быть попытка напугать сотрудников миссии ОБСЕ.

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