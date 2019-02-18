Агенты «МГБ ДНР» заказали поджог храма УПЦ МП в Запорожье, – СБУ (Видео). Новости

В Запорожье два агента «МГБ ДНР» заказали поджог храмового сооружения Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), исполнители преступления задержаны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 февраля, в ходе брифинга в Киеве заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Мы обладаем достоверной информацией о том, что спецслужбы РФ, а также подконтрольные им "спецслужбы ДНР и ЛНР" начали разыгрывать в Украине "религиозную карту"», – заявил Грицак.

По его словам, в Запорожье 16 февраля при попытке поджога здания на территории храма Иоанна Богослова были задержаны двое местных жителей, у которых изъяли бутылку с зажигательной смесью, факел, планшет и мобильные телефоны.

«СБУ собраны неоспоримые доказательства о том, что заказ, организация и финансирование этих провокаций осуществляются российскими спецслужбами через подконтрольные им структуры "МГБ ДНР". 16 февраля этого года в Запорожье в результате спецоперации сотрудники СБУ задержали непосредственного исполнителя и его подельницу во время попытки поджога сооружения на территории храма в честь апостола Иоанна Богослова Запорожской епархии УПЦ МП», – сообщил он.

«Организатор был задержан в тот же день. Исполнитель уже дает признательные показания», – отметил Грицак.

Глава СБУ проинформировал, что был задокументирован весь процесс преступления – от организации до непосредственно поджога: «Один из заказчиков – бывший редактор одного из запорожских интернет-изданий Артем Тимченко. В 2014 году он выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где скрывается от правоохранительных органов, и, по нашим данным, тесно сотрудничает с "МГБ ДНР"».

«Второй [заказчик] – бывший житель Запорожья, член незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" с позывным "Сармат". Его зовут Андрей Кузьменко. Оба они находятся в общегосударственном розыске по подозрениям в совершении уголовных преступлений», – добавил Грицак.

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