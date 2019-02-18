Эксперт сообщила, сколько украинцев лишены возможности голосовать на выборах. Новости

В Украине остается актуальным вопрос о невозможности изменить место голосования для тех избирателей, у которых нет избирательного адреса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 февраля, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала представитель ОО «Общественный холдинг "Группа влияния"» Татьяна Дурнева.
«Когда мы говорим о людях, которые пострадали в результате конфликта, это те избиратели, которые, например, не имели зарегистрированного места проживания, или те, кто не смог вернуть зарегистрированное место проживания, как, например, студенты, которые были прописаны в общежитиях, а после окончания учебного учреждения были выписаны», – сказала она.
«О таких избирателях в реестре есть информация, но они не имеют избирательного адреса, соответственно, не принимаются от них заявления о смене места голосования. Они лишены возможности принимать участие в выборах. Если посмотреть информацию на сайте Государственного реестра избирателей, то около 1 млн граждан выбыли из реестра, и нет оснований для определения их избирательных адресов», – продолжила Дурнева.
По ее словам, также не учтены граждане Украины – дети переселенцев, которые уже получили паспорта, достигнув 16-летнего возраста. «Но они не имеют зарегистрированного места проживания. Соответственно, они также лишены возможности принимать участие в выборах. Поэтому мы снова обращаемся к ЦИК и к народным депутатам с просьбой упростить процедуру определения избирательного адреса», – сообщила общественница.
Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.
В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинцев, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.
Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.
Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.
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