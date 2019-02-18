«МГБ ДНР» планирует провокации в 4-х храмах Донецкой области, – СБУ. Новости

«МГБ ДНР» и его российские кураторы планируют осуществить провокации в около 20 храмах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), из которых 4 расположены в Донецкой области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 февраля, в ходе брифинга в Киеве заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.
«То, что эта деятельность осуществляется на плановой основе, подтверждает полученный СБУ план "оперативных мероприятий", подготовленный в "МГБ ДНР", и согласованный с их кураторами в Ростовской области», – сказал он.
«Этот план действующий. В нем перечислено большое количество – 20 фактически объектов, которые планируют атаковать в Украине», – отметил Грицак.
Согласно этому плану, 4 объекта расположены в Донецкой области:
- синагога, г. Мариуполь;
- храм Свято-Рождества Богородицы (греческая церковь УПЦ МП), с. Бугас;
- церковь Георгия Победоносца (греческая церковь УПЦ МП), пос. Сартана (выезд из
- Мариуполя);
- Свято-Успенская Святогорская Лавра, г. Святогорск.
По данным СБУ этим планом, в частности, предполагается рассылка с фейковых аккаунтов электронной почты якобы от имени патриотических украинских сил с угрозами физической расправы в адрес авторитетных клириков УПЦ, Римско-католической церкви и еврейских религиозных общин. По замыслу российских спецслужб для организации нанесения телесных повреждений, в том числе убийств достаточно известных представителей духовенства УПЦ МП, планировалось привлечь и реальных представителей патриотических движений и участников АТО (ООС) путем налаживания с ними диалога с использованием патриотической риторики и материального стимулирования.
Автором этого плана является гражданин Украины – бывший сотрудник Службы безопасности Украины, а ныне – «начальник» одного из отделов «МГБ ДНР» Егор Соболев. «Мы сознательно публикуем эту фамилию для того, чтобы предатель понимал, что вскоре он будет отвечать перед законом не только за измену присяге, но и за организацию указанных выше преступлений», – подчеркнул глава СБУ.
Как сообщалось ранее, в Запорожье два агента «МГБ ДНР» заказали поджог храмового сооружения УПЦ МП, исполнители преступления задержаны.
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