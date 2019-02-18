Свыше трех миллионов: В Славянске сотрудники «Славолии» требуют выплатить задолженность по зарплате (Фото). Новости

Сегодня, 18 февраля, в Славянске (Донецкая обл.) работники завода «Славолия» (сейчас – ООО «СФС-Трейд») в очередной раз пикетировали здание городского совета, требуя решения вопроса о выплати им задолженности по заработной плате. На текущий момент с предприятия уволено 285 человек, задолженность составляет 3,3 млн грн. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

В этой связи в Славянском горсовете состоялся круглый стол, во время которого представители администрации и трудового коллектива ООО «СФС-Трейд», городских властей, налоговой, прокуратуры, Центра занятости, пенсионного фонда и УСЗН обсуждали возможные выходы из сложившейся на предприятии ситуации.

Встреча состоялась по инициативе трудового коллектива. По словам работников предприятия, заработную плату им не выплачивают с декабря 2018 года. «Нам дали аванс, но заработной платы не было ни за декабрь, ни за январь. Нас поставили перед фактом, что предприятие работать не будет, и платить нечем. 285 человек в 20-х числах января написали заявления на расчет. Расчетных мы так и не увидели. Февраль месяц – расчетных нет», – говорят сотрудники «Славолии».

Как рассказала начальник смены элеваторного цеха Лидия Коробкина, с подобной ситуацией коллектив столкнулся не в первый раз. «У нас такая же ситуация была еще летом. Нечем было выплачивать заработную плату, и основную массу людей отправили в Центр занятости. Там они 2-3 месяца простояли на учете, а когда подошел сезон переработки, в сентябре людей начали опять с Центра занятости отзывать. Люди, в надежде, что предприятие будет работать, и они будут получать зарплату, вернулись. Сентябрь мы занимались еще ремонтами и уборкой, фактически мы проработали только октябрь и ноябрь. С 1 декабря мы уже вообще не работали. Нам платили с задержками, мы устраивали забастовки», – сказала начальник смены.

«Зарплаты у нас не такие и большие, на них прожить сейчас очень сложно. Коммунальные услуги, стоимость продуктов растет, а людям нужно как-то жить, а тут еще и задержки. Теперь получается, что мы два месяца уже без зарплат. Последний раз нам выдали аванс 22 декабря. Если бы хотя бы предприятие работало и у людей была надежда на то, что нам все равно выплатят. А так людей вынудили вообще уволиться, люди ушли в Центр занятости. Нам поставили такие условия: платить нечем, нет смысла сюда ходить, лучше идите в Центр занятости и там хоть какие-то деньги будете получать. А многие из нас работали здесь десятилетиями», – продолжила Лидия Коробкина, проработавшая на предприятии 15 лет.

Директор ООО «СФС-Трейд» Константин Сокол констатировал, что с декабря 2018 года предприятие не работает. «Ситуация такая: декабрь, январь и вот уже февраль предприятие стоит из-за того, что нет сырья. Мы работали на давальческих условиях, то есть у нас были давальцы, которые поставляли нам семена подсолнечника. Но старый собственник предприятия находится в спорных вопросах. В результате, оборудование и все сооружения – все в банковских спорах, нам это передано в оперативное управление. По инициативе банков блокирована работа предприятий. И никто не хочет поставлять семечку предприятию, с которым непонятно что будет в дальнейшем. Возможно, они не смогут забрать свою продукцию, возможны еще какие-то ситуации. Поэтому предприятие стоит, и платить зарплату нечем», – пояснил Сокол.

По словам директора, он также все это время не получал заработную плату: «Я в такой же ситуации. Плюс я здесь в командировке».

Присутствующие напомнили, что согласно ст. 116 Кодекса законов о труде Украины («Сроки расчета при увольнении»), при увольнении работника выплата всех причитающихся ему сумм производится в день увольнения.

«Я понимаю ваши сложности с банками и так далее – это ваши отношения, вашего бизнеса и банка. Когда вы заходили на это предприятие, вы понимали, что сложности определенные есть и постоянно возникали. На сегодняшний день получается, что при увольнении сотрудников нарушено законодательство», – подчеркнул Славянский городской голова Вадим Лях.

В ходе обсуждений работникам предприятия посоветовали обратиться в суд и в госинспекцию. «Можно составить коллективное обращение и обратиться в госинспекцию, но в этом случае будет проверка предприятия. А людям же надо, чтобы выплатили как можно быстрее заработную плату. Поэтому вся ответственность на собственнике», – отметили представители Управления социальной защиты населения.

На сегодняшний день общая сумма задолженности перед трудовым коллективом составляет 3 млн 300 тыс. грн. Руководитель предприятия пообещал часть задолженности выплатить в ближайшие дни. «У нас есть остатки некондиционного масла на предприятии. В пятницу мы подписали договор с харьковской компанией. Ожидается прибыль – 500-600 тыс. грн. Во вторник приедет первая машина забрать некондиционное масло. С этих средств, я думаю, мы закроем декабрьскую заработную плату», – сказал Константин Сокол.

«Органами прокуратуры уже зарегистрировано уголовное производство за фактом невыплаты заработной платы. Ведется досудебное расследование. В случае установления состава преступления, будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. Но, к сожалению, Конституция нас (прокуратуру, – ред.) лишила возможности представлять интересы граждан. Обратиться с исковым заявлением в суд о взыскании задолженности в судовом порядке могут только граждане лично. Все понимают, что сначала нужно разобраться в ситуации, и установить состав уголовного правонарушения, которое заключается в стойкой и злостной невыплате заработной платы. Судовая практика исходит из того, что больше трех месяцев – это стойкая задолженность. На сегодня у нас есть два месяца», – доложил заместитель руководителя Славянской местной прокуратуры Алексей Профатило.

Кроме того, трудовой коллектив волнует дальнейшая судьба предприятия и то, «будет ли оно работать или его "вырежут" на металлолом».

«Все упирается в решение с банком. Если вопрос не будет решаться, значит, предприятие будет продаваться. У банка вопросы не к нам, а к предыдущему собственнику. Я не знаю суть их беседы, и к чему они ведут. Но я знаю то, что предприятие остановлено, и желающих прийти с давальческим сырьем у нас нет. На предприятии осталось на сегодняшний день 60 человек, которые также ходят на работу. Занимаемся охраной. Нужно заплатить за электроэнергию, заплатить все налоги… Тяжелая ситуация, реально тяжелая. Но мы не сбрасываем с себя обязательств перед людьми по заработанной плате», – заверил директор предприятия.

В итоге, было принято решение, что вопрос останется на контроле у городских властей, соцслужб и правоохранителей, поиск решений продолжится – в частности, следующая совместная встреча назначена на среду, 20 февраля.

Отметим, что основной вид деятельности ООО «СФС-Трейд» – переработка семян масличных культур, производство масла подсолнечного, шрота подсолнечного.