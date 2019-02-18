Поддержка региона Азовья: Елисеев рассказал, что обсуждали на Совете министров ЕС. Новости

В Совете министров Евросоюза (ЕС) обсуждали не только новый пакет Азовских санкций, но и конкретную помощь региону Азовья. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщил первый заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев во время брифинга по итогам Мюнхенской конференции.

Он напомнил, что несколько недель назад состоялся визит делегации ЕС в этот регион, где обговаривали пути поддержки социально-экономического, инфраструктурного развития этого региона для того, чтобы предотвратить депрессивное развитие и побуждать к развитию малый и средний бизнес. «И очень важно, что именно в эти минуты происходит дискуссия по этому вопросу, где Европейская комиссия докладывает о планах помощи Приазовью», – сказал Елисеев.

«Я хотел бы напомнить, что они будут включать, как развитие инфраструктуры, ключевых автомобильных дорог, так и возобновление системы водоснабжения, электроснабжения. Есть также креативные идеи, например, строительство зернового терминала в Мариуполе и основание отдельного фонда для содействия развитию малого и среднего бизнеса, для того чтобы дать толчок бизнесменам ощущать поддержку в нынешних непростых условиях», – резюмировал Константин Елисеев.