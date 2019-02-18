В качестве свидетеля: На блокпосту в Донецкой области был задержан митрополит . Новости

На одном из внутренних блокпостов Донецкой области сегодня, 18 февраля, правоохранители задержали митрополита Горловского и Славянского Митрофана, доставив его в отделение полиции в Славянске (Донецкая обл.).

«Я так понимаю, когда нет конкретных вопросов, вопрос заключается в том, чтобы дать нам понять, что, может быть, мы должны вести себя как-то по-другому. Ни одного вопроса, на который мне нужно было давать ответ здесь, не было. Меня спрашивали, где я живу, чем занимаюсь, место проживания, в общем-то и все», – сказал сам Митрофан, когда вышел из отдела полиции.

На вопрос о причине задержания он попросил ответить своего адвоката. «Как таковой причины задержания не было, как нам пояснили, в базе такая фамилия фигурирует, его задержали и допросили в качестве свидетеля. Уголовное производство по 260 статье* Уголовного кодекса. Это уголовное производство фактовое, я так понимаю, и просто всех лиц, которые попадают в базу, по тем или иным причинам, нам не пояснили, этих лиц допрашивают в качестве свидетелей», – сказал адвокат, уточнив, что свидетель ограничен в своих правах знакомства с делом.

Священник также считает, что «это была попытка давления со стороны власти... но никто не грубил, не хамил».

* – Статья 260 УК называется «Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований». Наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам сайта Горловской епархии УПЦ (МП)