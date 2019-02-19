Экономическим «пряником»: Эксперт пояснил, как вернуть Донбасс экономическим путем. Новости

С неподконтрольного Донбасса нужно не просто снять промышленную блокаду, но и обязательно синхронизировать этот шаг с применением экономических инструментов деоккупации. Об этом в комментарии «Донецким новостям» заявил финансовый эксперт Алексей Кущ, подчеркнув, что речь идет о создании демилитаризованных свободных экономических территорий (ДСЭТ).

Эксперт подчеркнул, что для деэскалации конфликта на Донбассе нужно реализовывать более эффективные экономические стимулы. Но на практике, власть то применяет гибридный формат функционирования украинских предприятий за линией разграничения (как это было в 2014-2017-х годах), то внезапно объявляет о начале экономической блокады, хотя буквально за день до этого убеждала в безальтернативности существовавших на тот момент форм экономического взаимодействия.

«В результате таких спорадических и непродуманных решений, когда ключевыми факторами являются политический эгоизм или желание дирижировать "процессами", страдает не только экономика региона и страны в целом, но и сотни тысяч людей, которые остаются без средств к существованию. Ведь работа одного крупного предприятия – это зачастую выживание целого города, а остановка производства равнозначна медленному умиранию промышленных центров Донбасса», – считает Кущ.

Он отметил, что институты государственной власти, ответственные за выработку системной политики в регионе, не сумели предложить никакой экономической альтернативы в отношении неподконтрольных территорий. «В этом плане мы наблюдаем смысловой и интеллектуальный вакуум. А ведь экономическая активность центральной власти в регионе неминуемо привела бы и к восстановлению социальной целостности, а затем и к появлению новых политических механизмов урегулирования конфликта. Вместо этого, мы видим использование "донбасской темы" в политических целях. И эти действия лишь отдаляют день восстановления территориальной целостности страны», – подчеркнул эксперт.

«Я давно предлагаю ввести на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей демилитаризованные свободные экономические территории (ДСЭТ). Начинать нужно фрагментарно с отдельных районов и поступательно распространять этот формат на основные очаги конфликта», – сказал Кущ.

По словам эксперта, международным аналогом ДСЭТ в какой-то мере является Кэсонский промышленный парк, созданный совместно КНДР и Южной Кореей. В условиях Украины такая форма может стать инновационной формой деоккупации – своеобразным переходным этапом к полной интеграции неподконтрольного Донбасса в экономическое и политическое пространство страны.

В частности, Кущ предлагает создать ДСЭТ на следующих ныне неподконтрольных территориях:

в Луганской области: Алчевский промышленный район, Антрацит, Ровеньки, Свердловск;

в Донецкой области: Донецко-Макеевская агломерация, Харцызск.

«Алчевск – центр промышленного острова, наиболее модернизированные производства, нет активной военной фазы. То же самое по Харцызку и угольным районам. Здесь демиллитаризация произойдет сравнительно спокойно. Донецко-Макеевская агломерация – сложнее, но это "сердце" конфликта, и если удастся демилитаризировать, то интенсивность военных действий упадет в разы», – считает эксперт.

Если упрощенно, то принципы функционирования ДСЭТ следующие.

Во-первых, на территории, где будет действовать ДСЭТ, проводится демилитаризация. Происходит вывод незаконных вооруженных формирований, тяжелой военной техники, а для поддержания правопорядка вводятся усиленные мониторинговые патрули ОБСЕ и формируются подразделения местной милиции (полиции) под руководством, опять же, представителей ОБСЕ. «Формат полицейской миссии – международные полицейские силы. Например, Беларусь и Казахстан (именно полицейские, а не военные), под общим руководством региональных представителей Интерпола», – поясняет Алексей Кущ.

Во-вторых, возобновляется деятельность местных органов власти. «ДЕСЭТ-ами должны управлять специальные советы, состоящие из инвесторов (бизнес), представителей Украины (власть), международных организаций (ОБСЕ) и местных органов власти (кто есть)», – поясняет финансовый эксперт.

В-третьих, возобновляется деятельность предприятий, зарегистрированных в соответствии с украинским законодательством, а также деятельность украинской банковской системы. С территориями ДСЭТ возобновляется грузовое транспортное сообщение, там начинают работу посты государственной фискальной службы, которые выдают украинские сертификаты происхождения для произведенных товаров.

«Развернуть ДСЭТы можно за один год, а реальные результаты увидеть через 5-10 лет. Экономика должна стать "пряником" для прекращения военного конфликта, а не "топливом" для его поддержания», – подчеркивает Алексей Кущ.

Он дополнил, что на данном же этапе нужно больше акцентироваться на свободной части Донбасса, которая находится в депрессивном экономическом и социальном состоянии. Кущ уверен, что подконтрольный Донбасс можно было бы превратить в витрину экономических реформ. «Сделать подконтрольную территорию привлекательной, вложить сюда (или хотя бы не разворовывать) серьезные средства, реконструировать ряд предприятий, применить льготный налоговый режим. То есть применить именно экономические инструменты деоккупации», – сказал он.

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