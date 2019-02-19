Эксперт назвал пункты в плане Сайдика по Донбассу, которые настораживают. Новости

План мирного урегулирования ситуации на Донбассе специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика содержит нюансы, которые настораживают Украину. Об этом рассказал советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ), экс-посол Украины в Хорватии Александр Левченко.

«МинВОТ предложило план. Он должен быть простым в выполнении, и иметь конструкции, которые проверены жизнью, тогда он более-менее становится реальным. Как только вы закладываете сложные конструкции и аж 12 шагов, условно, все это становится очень сложным для выполнения», – сказал он.

По его словам, украинскую сторону в плане Сайдика насторожили несколько вещей. «Этот план должен быть утвержден ОБСЕ, потом – Совет безопасности ООН, где не должно быть вето, потом – проходить процедуру утверждения парламентами, то ли всех стран-участниц Нормандского формата, то ли не всех – непонятно. Это еще одно нагромождение. Сразу возникает вопрос, что очень много этапов, на которых этот план может провалиться – не только по политическим, а даже по каким-то тактическим регламентным причинам он может не реализовываться», – заявил Левченко.

«Второй момент, который насторожил, что миротворческая миссия должна располагаться на всей территории Донецкой и Луганской областей. А почему не только на временно оккупированной? Это нас немного удивляет, настораживает», – добавил советник главы МинВОТ.

Он также рассказал, что Эрдутское соглашение, которое предусматривало мирное окончание войны в Хорватии и переходный период для интеграции, имеет много общего с Минскими соглашениями и планом по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, в частности в вопросе амнистии.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам радио «Новое время»

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