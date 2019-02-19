«Донбасс Палас», Драмтеатр, улица Артема: В соцсети показали, как сейчас выглядит центр Донецка (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец прошелся по центру города. Свою прогулку он показал 18 февраля в соцсети.

Полтавец начал прогулку у Донецкого музыкально-драматического театра: дончанин продемонстрировал установленный перед ним бюст Пушкина, кафе «Сепар», в котором был взорван прежний «глава ДНР» Александр Захарченко.

После этого дончанин прошел возле бывшего магазина ФК «Шахтер», показал, как выглядит гостиница Park Inn, где размещается штаб-квартира ОБСЕ.

Дончанин также показал, как сегодня выглядит гостиница «Донбасс Палас», центральная улица Донецка – улица Артема, а также кинотеатр им. Шевченко. В центре Донецка в кадры попали «Займы под залог», кофейня, кафе, магазин «Шахтерская птицефабрика» и другие магазинчики. Некоторые из них закрыты.

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