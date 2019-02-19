Экзитпол и выборы: Эксперт пояснила, зачем нужны прогнозы. Новости

Общенациональные экзитполы очень важны для проведения выборов, но они должны быть независимыми от политических сил. Об этом рассказала директор фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

«Очень важно иметь независимый от заказчиков экзитпол, который будет финансироваться форумом доноров, даже не одним донором. Как всегда в консорциуме будет КМИС и Центр Разумкова. Это не означает, что мы не доверяем другим компаниям, но из года в год мы работаем с национальным экзитполом в таком составе», – сказала она.

По ее словам, фонд «Демократические инициативы» занимается вопросом участия в экзитполе с декабря 2018 года и надеется получить финансирование.

«Это очень важно. Много разговоров есть о том, что выборы будут подтасованы и прочих. Чтобы доказать, что выборы были честными, если они будут честными, нужно иметь независимый экзитпол, который не будет финансироваться политическими силами. У нас такой и будет», – отметила Бекешкина.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинцев, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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