Избирательная кампания в Украине превращается в дурдом-шоу, – социолог. Новости

Социологи выступают за сознательный выбор украинских избирателей, но в нынешних условиях это очень сложно. Об этом заявила директор фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

«Радует то, что у нас непредсказуемый результат. Скажем, в России можно и не проводить выборы – все и так понятно. Но с другой стороны – эта непредсказуемость и пугает, потому что мы не знаем, что будет после выборов», – сказала она.

«Больше всего меня не только пугает, но и возмущает, что избирательная кампания все больше превращается в дурдом-шоу. Это очень пугает. И то, что избиратель в этой избирательной кампании все больше отключает голову», – добавила Бекешкина.

Она подчеркнула, что украинцы должны не забывать, что в ходе выборов президента граждане избирают самого главного чиновника страны. «Это просто выбор чиновника. И нужно в целом анализировать, что он предлагает, насколько он способен выполнять эти обязанности, которые заложены в Конституции. Но у нас это превращается в дурдом-шоу и балаган, во все, что угодно, только не в выборы чиновника», – отметила социолог.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинцев, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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