Сводка из зоны ООС за 18 февраля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций, в том числе 10 раз незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В целом противник выпустил по позициям украинских войск 117 снарядов калибром 122 мм и мин калибрами 120 и 82 мм. В ходе боевых действий 4-ро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В штабе отметили, что, помимо артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибрами 120 и 82 мм, противник вел огонь по украинским укреплениям из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял украинские опорные пункты:

из ствольной артиллерии калибром 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Лебединского;

из ствольной артиллерии калибром 122 мм и из минометов калибром 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи Водяного;

из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов – около Опытного;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Павлополя;

из стрелкового оружия – в районе Марьинки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» НВФ осуществляли обстрелы позиций подразделений Объединенных сил:

из минометов калибрами 120 и 82 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Катериновки;

из минометов калибрами 120 и 82 мм – около Новотошковского;

из минометов калибром 82 мм – в районе Травневого;

из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Крымское.

С начала текущих суток противник трижды обстрелял украинские позиции. В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Гнутово. В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» из минометов калибром 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Катериновка.

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за минувшие сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 162 единицы. Под огнем оказались районы Донецкого аэропорта и "Вольво-центра", поселок Старомихайловка на западе Донецка, села Спартак и Жабичево к северу от Донецка; Ясиноватая, прилегающие к ней села Крутая Балка и Яковлевка; горловские поселки Зайцево, Доломитное, Гольмовский и шахты им. Гагарина; села Дзержинское (после переименования – Азов, – ред), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред), Саханка. При обстрелах применялись минометы, зенитные установки, гранатометы, а также стрелковое оружие. В результате огня в горловском поселке Гольмовский повреждено 4 дома».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Донецкий и Калиново и села Молодежное. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм и вооружения БМП».