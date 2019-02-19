Россия останется нашим партнером: Меркель о «Северном потоке-2». Новости

Европа не имеет права разрывать все связи с Россией из-за конфликта РФ и Украины, а строительство газопровода «Северный поток-2» продолжится. Об этом в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

«Существует проблема – "Северный поток-2". Здесь ведутся переговоры, дискуссии, и господин Порошенко настаивает на том, что у них также должен быть доступ к российскому газу. Я уверяю вас – это будет сделано. Но российский газ останется российским газом, независимо от того, как он к нам будет поступать – через Украину или Балтийское море», – сказала она.

«Россия останется нашим партнером… У нас огромное количество терминалов для сжиженного природного газа. Мы получаем сжиженный газ из США, и будем использовать этот газ. Нужно учитывать, что мы ушли от атомной энергии и газ требуется нам в большом количестве», – продолжила Меркель.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что Украина должна остаться транзитным партнером для Европы, но остальные газопроводы продолжат свое существование: «У нас уже есть "Северный поток-1", и он не привел к чему-то против Украины. У нас также есть трубопроводы, которые идут через Турцию».

«Разумно импортировать сжиженный газ из США по разумной цене, но мы не собираемся упускать Россию из поля зрения. Геостратегическая Европа не имеет права разрывать все отношения с Россией. В 2014 году резко ухудшилась ситуация. В 2019 году все выглядит очень плохо. Украина должна оставаться транзитной страной, другие газопроводы и дальше будут существовать. Я на стороне господина Порошенко, но вопросы, связанные с "Северным потоком-2", также остаются важными для меня», – заявила Меркель.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель также констатировала, что ситуация на Донбассе далека от урегулирования.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «DW»

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