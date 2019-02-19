В плане Сайдика по Донбассу есть положительный аспект, – эксперт. Новости

В плане мирного урегулирования ситуации на Донбассе специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика есть и положительный аспект. Об этом рассказал советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ), экс-посол Украины в Хорватии Александр Левченко.

«Предусматривается создание международного агентства по восстановлению Донбасса. Наш министерский план этого не предусматривал, но мы понимали, что когда начнет выполняться мирный план по Донбассу, тогда мы применим механизм плана Маршалла для Украины», – сказал он.

«Европа и мир не помогут Украине в восстановлении Донбасса до того момента, пока не будут понятны четкие правила игры о его мирной реинтеграции», – продолжил Левченко.

Он отметил, что подобное агентство по восстановлению было в боснийском сценарии урегулирования вооруженного конфликта. «Создание и объединение сил ОБСЕ и ООН, [прописанные в плане Сайдика], тоже в боснийском сценарии было. Была учреждена должность спецпредставителя, который координировал все миротворческие операции на территории Боснии и Герцеговины», – добавил советник главы МинВОТ.

Эксперт также рассказал, что план Сайдика содержит нюансы, которые настораживают Украину.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам радио «Новое время»

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