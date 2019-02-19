После Дебальцево Украине нужно было действовать решительнее, – мнение. Новости

После подписания Минских соглашений в феврале 2015 года продолжались ожесточенные бои за Дебальцево (Донецкая обл.), и уже тогда Украине нужно было действовать решительнее. Об этом заявил научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань, комментируя позицию федерального канцлера Германии Ангелы Меркель относительно отношений с Россией и «Северного потока-2».

«Почему с самого начала не пошли на разрыв дипломатических отношений, я понимаю, потому что действительно боялись реакции и лишиться поддержки со стороны Запада», – сказал он.

Эксперт напомнил, что в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе представители Германии навязывали Украине федерализацию. «Все это было, но тут нам удалось переломить ситуацию», – отметил Гарань.

«Я понимаю, что это целый комплекс мероприятий против России и против российской агентуры, но нужно было его решительнее применять. Я думаю, что после Дебальцево нужно было вводить военное положение, хотя бы на Донбассе. Реальное военное положение. На это не пошли, очевидно, из-за давления западных сил. Тут надо было действовать решительнее, и это действительно сложно людям объяснить», – считает эксперт.

Комментируя подписание Минских соглашений в феврале 2015 года с участием лидеров стран «Нормандской четверки», он сказал: «Потом было Дебальцево – явное нарушение этих договоренностей уже после подписания. И тут можно было пойти на это, [на разрыв дипломатических отношений с Россией]».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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