Россия будет добиваться непризнания выборов в Украине, – СБУ. Новости

Российским руководством перед российскими спецслужбами поставлено четкое задание – «закрыть украинский вопрос в 2019 году», это будут выполнять вмешательством в выборы в Украине. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 февраля, в ходе брифинга в Киеве рассказал заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

«Для выполнения этого указания спецслужбы РФ активно реализуют методологию гибридного вмешательства в выборы, созданную на основании доктрины начальника Генерального штаба ВС РФ Герасимова в 2013 году. Она была опробована во время событий в Крыму и на Донбассе», – сказал он.

«Она предусматривает применение политических, экономических, информационных мероприятий, которые реализуются с привлечением протестного потенциала населения. Россия будет пытаться искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине, как с помощью украинцев, так и с участием части западного сообщества», – продолжил Кононенко.

В СБУ проинформировали, что для максимального раскола украинского общества Россия будет создавать «постоянно действующий фронт» в регионах Украины. «Условно гибридные действия России относительно нашей страны можно разделить на две фазы – подготовительную и активную. Каждая из них имеет свои этапы», – сообщил замглавы СБУ.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинцев, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

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