Как на Донбассе: В СБУ рассказали о подготовке РФ по вмешательству в выборы. Новости

Гибридные действия России по вмешательству в выборы условно состоят из подготовительной и активной фаз, каждая из которых имеет свои этапы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 февраля, в ходе брифинга в Киеве рассказал заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.
«В ходе подготовительной фазы создается пул общественно-политических структур разновекторной направленности, не связанных между собой. Обеспечивается постоянное увеличение их количества. Второй этап – активизация деятельности этих структур, как в медиа-пространстве, так и в форме акций прямого действия. Третий этап – объединение всех сил под управлением единых координационных центров, как на центральном уровне, так и в регионах», – сказал он
«В дальнейшем должны быть определены руководители параллельных органов власти из числа радикальных или харизматичных лидеров подконтрольных общественно-политическим структурам. Проведение этих мероприятий является условием успешной организации активной фазы, которая проводится с привлечением протестного потенциала [населения]. После начала этой фазы события могут носить необратимый характер. На активной фазе я останавливаться не буду, ее все помнят по событиям на Донбассе – от мирных митингов и действий ненасильнического характера до вооруженного противостояния», – заявил Кононенко.
В СБУ напомнили, что перед российскими спецслужбами руководство РФ поставило четкое задание – «закрыть украинский вопрос в 2019 году», это будут выполнять вмешательством в выборы в Украине, добиваясь их непризнания.
Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.
В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинцев, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.
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