«Белая балаклава»: СБУ сорвала планы одного из проектов РФ по вмешательству в выборы. Новости

Российские спецслужбы для организации акций протеста в Украине используют в качестве агентов украинских граждан, которые скрываются в России. Один из них – Николай Дульский организовал в интересах РФ как минимум 6 таких акций по дестабилизации ситуации в нашей стране. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 февраля, в ходе брифинга в Киеве рассказал заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

По его словам, СБУ сорвала деструктивные планы участников одного из проектов по дестабилизации ситуации в Украине – проекта под названием «Белая балаклава». «Члены проекта, действуя по указаниям, которые поступали из Москвы, с осени 2018 года готовили срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента Украины», – сообщил Кононенко.

«В рамках открытого уголовного производства прошли обыски в офисе и по месту жительства трех активных участников движения в поддержку Надежды Савченко, которые в координации с известным агентом российских спецслужб Николаем Дульским, который сегодня скрывается от украинского правосудия в России, осуществляли подготовительные мероприятия для организации провокаций, которые должны были стать толчком к насильственной смене власти в нашей стране», – продолжил замглавы СБУ.

По данным украинских спецслужб, 18 февраля был задержан Евгений Моренец, он же – «Белая балаклава». Задержанный снимал, обрабатывал и размещал в интернете видеоролики, которые по выводам экспертов содержат призывы к свержению конституционного строя и захвату власти в Украине насильственным путем. «Моренец вместе с сообщниками также начали организационные мероприятия по втягиванию в противоправную деятельность руководителей общественных объединений и отдельных активистов из разных регионов нашего государства, чтобы спровоцировать их организовать массовые протестные акции сразу после окончания голосования 31 марта 2019 года, якобы из-за фальсификаций, которые будут в ходе выборов», – рассказал Кононенко.

«Замысел кураторов РФ включал – непризнание выборов народом, созыв вече, выдвижение требований к власти, которые не могут быть выполнены. Для организации этого задержанный и его сообщники пытались использовать идеи "народовластия" – проекта, который активно реализовывается в Украине с 2007 года спецслужбами РФ», – добавил он.

В СБУ напомнили, что перед российскими спецслужбами руководство РФ поставило четкое задание – «закрыть украинский вопрос в 2019 году», это будут выполнять вмешательством в выборы в Украине, добиваясь их непризнания.

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