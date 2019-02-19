Крым и Донбасс стали прелюдией гибридной войны Москвы против всего мира, – Порошенко. Новости

Аннексия Крыма и вооруженный конфликт на Донбассе из-за российской агрессии разрушили международную систему коллективной безопасности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 февраля, в ходе заседания Верховной Рады в связи с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии России против Украины заявил президент Петр Порошенко.

«20 февраля началась российская агрессия. Именно эту дату Кремль нацарапал на медальках, которые раздали российским оккупантам и коллаборантам, которые захватывали Крым. Убийство героев Небесной Сотни стало началом кровавой войны, которую Россия развязала против Украины», – сказал он.

«Для чего это было сделано? Сегодня все четко понимают – для восстановления империи, для пересмотра границ, и, в конце концов, для уничтожения всей системы трансатлантической безопасности Европы и мира. Для уничтожения послевоенной системы безопасности, которая базировалась на Совете безопасности ООН и единства пяти постоянных членов Совбеза ООН», – заявил Порошенко.

По его словам, международная система безопасности не может нормально работать, когда один из постоянных членов Совбеза ООН является страной-агрессором. «И система коллективной безопасности была разрушена. Аннексия Крыма, оккупация части Донбасса стали прелюдией гибридной войны Москвы не только против Украины – гибридной войны против Европейского Союза, против в том числе Польши, против США, против НАТО, против стран Балтии, против всего демократического цивилизованного мира», – подчеркнул президент Украины.