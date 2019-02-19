Потеря Украины означает крах планов Путина восстановить империю, – Порошенко. Новости

Украина тактически уже выиграла войну с Россией. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 февраля, в ходе заседания Верховной Рады в связи с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии России против Украины заявил президент Петр Порошенко.

«Путин прекрасно понимает, что потеря Украины означает крах его планов восстановить империю и вернуть России статус сверхдержавы. Экономически они этого сделать не могут, потому что их экономика далека от экономики прогрессивных стран, поэтому и ставки сейчас в этой войне слишком высоки. И не только в отношении Украины», – сказал он.

«Мечта Путина – уже не только раздел Украины, а раздел Европы. Мечта Путина – Европа, которая отреклась от своих ценностей. Мечта Путина – ослабленная Европа, которой он диктует условия. Мечта Путина – это пояс зависимых государств-сателлитов, чей суверенитет является чисто номинальным», – заявил Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что «в этой войне Кремль обречен на поражение». «За 5 лет он не смог добиться в Украине ни одной из поставленных целей. И тактически мы уже победили. Когда добьемся стратегической и окончательной победы? Ответ на этот вопрос зависит от нашего единства», – считает глава государства.

Он также заявил, что аннексия Крыма и вооруженный конфликт на Донбассе из-за российской агрессии разрушили международную систему коллективной безопасности.

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