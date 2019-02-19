Президент подписал изменения в Конституцию Украины о курсе на вступление в НАТО и ЕС. Новости

Украина самостоятельно выбирает, в каком направлении выстраивать свою внешнюю политику. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 февраля, в ходе заседания Верховной Рады, где были подписаны изменения в Конституцию о курсе на вступление в НАТО и ЕС, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Свою стратегическую миссию вижу в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2023 года подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО. Это наше общее задание», – заявил глава государства.

«В реализации этой миссии клянусь неуклонно соблюдать Конституцию Украины, в том числе и тех ее новых норм, которые я предлагаю подписать прямо здесь. Сегодня мы не собираемся оглядываться на Россию. Мы не будем спрашивать разрешения у Путина куда нам двигаться дальше. Мы идем своим путем. Мы сами принимаем решение, как обеспечить собственную безопасность, суверенитет и территориальную целостность», – заявил Порошенко.

Напомним, 7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)», который поддержали 334 народных депутата.

Читайте также: