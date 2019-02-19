Ситуация в пунктах пропуска днем 19 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 19 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«Администратор»: «13:29. Горловка – Бахмут. В сторону Украины на авторынке людей половина сетки, движение не задерживается. На "нулевом" человек 130-150, в Майорске человек 200, но на 5 окон, движение – быстро. На авторынке были в 11, в Бахмуте в 13:30».

КПВВ «Марьинка»

Роман: «10:27. Марьинка в Донецк сразу на заезд»;

Роман: «11:05. В Донецк "Каргилл" машин 60-70»;

«Я»: «13:09. Марьинка в Донецк. Машины сразу на въезд, пеших 100-130»;

«Sansan»: «13:19. Марьинка в Донецк сразу на въезд. Пеших мало, до 30 человек. "Нулевой" в Курахово: пеших около 50-70 человек. Автомобилей нет»;

«Sansan»: «13:41. На въезд в Донецк 30-40 льгота, до 80-ти обычная очередь. "Каргилл" в Курахово 65-70 льгота, около 100 обычная, пеших мало»;

«Я»: «14:06. "Каргилл". На въезд в Донецк порядка 70-80 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Александр: «10:42. В Еленовке в Мариуполь 5 машин до заезда. Пеших не считал»;

Александр: «11:13. На "Перлыне" собралась колейка в машин 40»;

«Solovei»: «12:36. Я час назад Еленовку проехал за 20 минут»;

Дмитрий: «13:07. Еленовка в Украину – 3 машины»;

«Администратор»: «13:47. Еленовка. В обе стороны по 10 машин, в Донецк в три ряда запускают – быстро».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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