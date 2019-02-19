Заняв Дебальцево, Россия нарушила Минские договоренности, – Марчук. Новости

Международная коалиция помогла Украине остановить наступательные боевые действия на Донбассе в 2014 году, но Россия нарушила все договоренности, заняв Дебальцево (Донецкая обл.). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 февраля, в ходе заседания Верховной Рады заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук.

«В 2014 году благодаря этим усилиям были остановлены активные боевые действия наступательного характера, и была установлена, как ее называют, контактная линия. Я называю ее де-факто линией фронта длиной 426 км», – сказал он.

«Ровно через 4 месяца Россия, которая в 2014 году подписала три документа Минских договоренностей, нарушила их все и начала активные наступательные действия, заняла важный железнодорожный пункт в Дебальцево, и практически заняла 1642 кв. км украинской территории», – заявил Марчук.

Как сообщалось ранее, представитель Украины в ТКГ рассказывал о кулуарных переговорах, в ходе которых украинским властям предлагают вариант урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе путем отказа от территориальных претензий на Крым или вариант Приднестровья. Он также считает, что намерения Кремля не стоит недооценивать.

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