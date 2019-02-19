Очень откровенно: Марчук рассказал о переговорах по Донбассу в Минске. Новости

В Минске украинская сторона постоянно акцентирует на том, что именно Россия нарушает Минские договоренности, и Дебальцево – яркий тому пример. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 февраля, в ходе заседания Верховной Рады заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук.

«Переговоры в Минске начинаются между представителем Украины, представителем России и модератором ОБСЕ. Больше никого нет. И именно там разговариваем откровенно, поскольку и я, и господин Грызлов (представитель России в ТКГ, – ред.) давно знаем друг друга», – отметил Марчук.

«Мы разговариваем очень откровенно, и говорим о том, что может заранее не нравиться. Когда на таком уровне исчерпан переговорный процесс, если есть необходимость или проблема, мы приглашаем представителей ОРДЛО*», – продолжил он.

По его словам, украинская сторона постоянно подчеркивает, что Россия нарушает подписанные ею же Минские соглашения.

«Когда спрашиваешь российского представителя: "Вы признаете линию [разграничения на Донбассе] сентября 2014 года, где ваша подпись стоит?", – "Признаем". А это значит, что Дебальцево – это подконтрольная Украине территория, по действующему на сегодня соглашению. "Ну, понимаете – такая реальность"», – рассказывает представитель Украины в ТКГ.

В качестве еще одного примера он привел следующий аргумент: «Согласно тем же документам 2014 года, пункт 4 протокола: "ОБСЕ создает зону безопасности вдоль неподконтрольной части украинско-российской государственной границы". Когда спрашиваешь, это выполнено? "Нет". А почему? Потому что не дается доступ ОБСЕ для выполнения этой части соглашения. Это два примера. Поэтому, когда говорят, что Украина что-то не выполняет, а приводишь пример [нарушений соглашений], которые подписаны российской стороной, и кладешь им на стол, – "Понимаете, такая сложилась реальность"».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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