2 949 воинов отдали жизни за то, чтобы была возможность изменять государство, – Порошенко. Новости

С начала российской агрессии на Донбассе погибли 2 949 защитников Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 февраля, в ходе заседания Верховной Рады, где были подписаны изменения в Конституцию о курсе на вступление в НАТО и ЕС, заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, агрессия РФ произошла именно тогда, когда Украина имела внеблоковый статус. «Есть 5-я колонна, которая под диктовку Кремля вытащила на свет Божий и вписала в свои программы печально известный внеблоковый статус, который стоил нам Крыма и части Донбасса. Самое страшное, чего это нам стоило – тысячи и тысячи человеческих жизней ... 2949 воинов отдали свою жизнь за то, чтобы мы имели возможность изменять государство. И мы не утратим свой шанс», – сообщил президент.

Ранее сообщалось, что Украина самостоятельно выбирает, в каком направлении выстраивать свою внешнюю политику.

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