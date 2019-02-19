Европейский Союз не смирится с агрессией России в Азовском море, – Туск. Новости

Европейский Союз не смирится ни с аннексией Крыма, ни с агрессией России в Азовском море. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 февраля, в ходе заседания Верховной Рады в связи с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии России против Украины заявил президент Европейского Совета Дональд Туск.

«Европейский Союз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор», – сказал он.

«Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства. Также Европейский Союз не смирится ни с каким актом насилия в Азовском море. Сделаю все, чтобы в этом Европейский Союз оставался единым», – заявил Туск.

Президент Европейского Совета поблагодарил украинцев за мужество, которое они проявили в ходе Революции Достоинства 5 лет назад. «Украина показала, что стоит быть смелыми и с чувством достоинства, что добро может победить зло, что героизм может быть чем-то больше, чем чисто моральным призывом, что это может быть ключом для победы», – подчеркнул дипломат.

«Только тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться европейцем. Кто готов продать Украину, продает будущее Европы. Не случайно, что некоторые политики ставят под сомнение европейскую интеграцию, прибегают к тому, что ставят под сомнение и целостность Украины – "Скажи, что думаешь об Украине, и я скажу, что думаешь о Европе"… Нет справедливой Европы без независимой Украины», – добавил Туск.

Как сообщалось ранее, сегодня, 19 февраля, в Верховной Раде президент Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию Украины о курсе на вступление в НАТО и ЕС.

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