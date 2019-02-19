Глава ОБСЕ обсудил с Лавровым конфликт на Донбассе. Новости

Словакия и ОБСЕ поддерживают урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе путем выполнения Минских договоренностей. Об этом сегодня, 19 февраля, по итогам своего визита в Москву в ходе пресс-конференции, которую транслировали российские телеканалы, заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

«Мы детально обсудили ситуацию в Украине. Словакия поддерживает существующие форматы переговоров и полное выполнение Минских соглашений», – сказал он.

«Нашим приоритетом является решение гуманитарных вопросов – оказание помощи людям, пострадавшим от конфликта по обе стороны линии разграничения [на Донбассе]. Мы детально обсудили возможные конкретные меры, как этого добиться. Я очень рад, что у нас был конструктивный диалог», – заявил Лайчак.

О подробностях переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым он не рассказал.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года Словакия начала председательствовать в ОБСЕ, а председателем организации назначен глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который уже сделал первое заявление по Украине и вооруженному конфликту на Донбассе. Новый глава ОБСЕ 15 января прибыл в Киев, а сегодня, 16 января, посетит линию разграничения на Донбассе.

Напомним, глава ОБСЕ рассказал, что у Словакии есть три главных приоритета во время своего председательства в ОБСЕ, которые были представлены в Вене (Австрия) 10 января и непосредственно касаются вооруженного конфликта на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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