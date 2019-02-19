Глава ОБСЕ обсудил с Лавровым конфликт на Донбассе. Новости

Словакия и ОБСЕ поддерживают урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе путем выполнения Минских договоренностей. Об этом сегодня, 19 февраля, по итогам своего визита в Москву в ходе пресс-конференции, которую транслировали российские телеканалы, заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.
«Мы детально обсудили ситуацию в Украине. Словакия поддерживает существующие форматы переговоров и полное выполнение Минских соглашений», – сказал он.
«Нашим приоритетом является решение гуманитарных вопросов – оказание помощи людям, пострадавшим от конфликта по обе стороны линии разграничения [на Донбассе]. Мы детально обсудили возможные конкретные меры, как этого добиться. Я очень рад, что у нас был конструктивный диалог», – заявил Лайчак.
О подробностях переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым он не рассказал.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года Словакия начала председательствовать в ОБСЕ, а председателем организации назначен глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который уже сделал первое заявление по Украине и вооруженному конфликту на Донбассе. Новый глава ОБСЕ 15 января прибыл в Киев, а сегодня, 16 января, посетит линию разграничения на Донбассе.
Напомним, глава ОБСЕ рассказал, что у Словакии есть три главных приоритета во время своего председательства в ОБСЕ, которые были представлены в Вене (Австрия) 10 января и непосредственно касаются вооруженного конфликта на Донбассе.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
Читайте также:
- Лайчак рассказал, какие вопросы на Донбассе в приоритете Словакии как председателя ОБСЕ
- Словакия готова к расширению мандата ОБСЕ в Крыму и на Донбассе, – Лайчак
- Глава МИД Украины и глава ОБСЕ приехали на КПВВ «Станица Луганская» (Фото)
- Геращенко рассказала, когда состоится встреча ТКГ в Минске (Фото)
- После Донбасса глава ОБСЕ посетит Москву
- В ОБСЕ надеются, что выборы в Украине пройдут без внешнего вмешательства
- Это символично: Глава ОБСЕ рассказал о своем первом визите в Украину
Комментарии