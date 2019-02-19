Чтобы не было взрывов: В Славянске решили добывать газ из мусора. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) нет своего полигона твердых бытовых отходов (ТБО), имевшийся ранее – закрыт. Скопившиеся за многие годы отходы создают опасность – участились случаи самовозгорания. В этой связи в ближайшее время приступят к рекультивации полигона ТБО, а накапливаемый там газ пустят на бытовые нужды. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 февраля, во время пресс-конференции рассказал Славянский городской голова Вадим Лях.

«С 1961 по 1999 год этот полигон был незаконным, действовал как площадка для вывоза мусора. Отходы постоянно накапливались, люди возмущались, и поэтому в 1999 году начался процесс его узаконивания. В 2000 году свалка стала официальным полигоном. Однако город разрастался, и росло количество отходов. Проживающие рядом постоянно жаловались на такое соседство. Бывали времена, когда "запахи" доносились через весь город и, соответственно, люди выходили на манифестации. Блокировали даже сотрудников исполкома в свое время, лет 10 назад, в здании исполкома. Принимались различные решения по обустройству полигона. Первый "ремонт", назовем его так, состоялся в 2004 году, когда были выделены небольшие средства для того, чтобы привести его в соответствие», – напомнил мэр.

Все проводимые мероприятия оказались недостаточными. Скопление биогазов приводило к самовозгоранию отходов, все чаще приходилось привлекать силы МЧС для тушения пожаров.

«Учитывая многочисленные жалобы населения, в 2016 году решением городского совета полигон был закрыт и его эксплуатация прекращена. Было принято решение вывозить мусор из Славянска в Краматорск», – уточнил Лях.

Как рассказал мэр, также в 2016 году за средства областного экофонда в сумме 690 тыс. грн была разработана проектно-сметная документация на рекультивацию данного полигона. Заказчиком проекта являлось КП «Региональный центр обращения с отходами», которое в конце 2018 года выиграло тендер по проведению работ по рекультивации полигона. «И в этом году мы уже имеем победителя, выделены деньги в размере более 100 млн грн для реализации этого проекта. Рекультивация – это проведение всех необходимых работ для того, чтобы был выход газа, который там скапливается. Чтобы не было вреда от его скопления и не было взрывов», – сказал Лях.

Мэр добавил, что также предусматривается и переработка накапливаемого на полигоне газа. «Переработка в каком плане: добыча не добыча – я пока не готов сказать, но то, что там будет установлено газовое оборудование, я знаю, по проекту есть. Как дальше будет использоваться этот газ – либо появятся какие-то теплицы сверху, либо что-то еще», – уточнил Лях.

Также проект предусматривает облагораживание территории. «Каждый город использует в дальнейшем эту территорию по-своему. Но только она должна получиться безопасной, засыпанной землей с посаженными травой, растениями и внешне ничем не отличаться от пейзажа, который вокруг за городом», – рассказал городской голова.

Общий срок реализации проекта – 3 года, а работы начнутся в ближайшее время, по словам мэра – «когда только позволят погодные условия».

Как отметила начальник отдела экологии Славянского городского совета Лариса Соловей, рекультивация – это комплекс работ по возобновлению продуктивности загрязненных земель с целью улучшения охраны окружающей среды. «На нашем полигоне предполагается проведение таких работ. Рекультивация будет происходить в два этапа. Первый этап – технический. Если простыми словами, полигон засыпается полностью верхним слоем. Это слой щебенки, слой песка, слой специализированной пленки для того, чтобы предотвратить попадание атмосферных осадков в грунт. Будут произведены бурильные работы, будет 26 скважин по отводу биогаза с толщи полигона на поверхность. Будет факельная установка», – уточнила она.

Второй этап – биологический: «Уже после первого этапа сверху насыпается слой плодородного грунта, на котором будут высажены кустарники. Земли дальше возвращаются в землезапасы коммунальной собственности, и эта будет территория лесотехнического назначения», – отметила Соловей.

Для справки: Полигон ТБО расположен в северо-восточной части Славянска, создан в 1961 году. Площадь – 10, 26 га. Всего на полигоне складировано более 8 млн куб. м. бытовых отходов.