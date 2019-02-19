Глава ОБСЕ рассказал, когда в переговорах по Донбассу может быть прогресс. Новости

Политические вопросы Минских соглашений должны обсуждаться на высшем политическим уровне в рамках «Нормандского формата». Об этом сегодня, 19 февраля, по итогам своего визита в Москву в ходе пресс-конференции, которую транслировали российские телеканалы, заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

«Словацкое председательство в ОБСЕ полностью поддерживает Минские договоренности, и мы будем делать все, чтобы добиться их полного выполнения. Мы, как дипломаты и политики, прекрасно понимаем, что каждый раз, когда мы успеваем или не успеваем договориться, это оказывает прямое влияние на жизнь людей», – сказал он.

«Конечно, хотелось бы видеть более амбициозный прогресс в выполнении Минских договоренностей и деблокировании некоторых процессов. Именно этому мы посвятили сегодня значительную часть наших переговоров с Сергеем Лавровым. Обсуждали, какие конкретные меры нужно предпринять, особенно в гуманитарной области, улучшении условий жизни граждан», – продолжил Лайчак.

Он выразил надежду, что у ОБСЕ в ближайшем будущем получится показать конкретные результаты в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

«Надеемся и на то, что после президентских выборов в Украине сложится ситуация, способствующая тому, чтобы посмотреть на политические элементы, на те вопросы политического характера, которые должны решаться на высшем политическом уровне в рамках Нормандского формата. ОБСЕ и словацкое председательство готовы сделать все для этого», – добавил дипломат.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года Словакия начала председательствовать в ОБСЕ, а председателем организации назначен глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который уже сделал первое заявление по Украине и вооруженному конфликту на Донбассе.

Напомним, глава ОБСЕ рассказал, что у Словакии есть три главных приоритета во время своего председательства в ОБСЕ, которые были представлены в Вене (Австрия), 10 января, и непосредственно касаются вооруженного конфликта на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также: