Посмотри в небо: Жители Донецка сняли полет над городом неизвестного самолета (Видео). Новости

Над неподконтрольным украинской власти Донецком пролетел неизвестный самолет. Соответствующее видео жители города разместили на YouTube-канале.

«Глянь, самолет летит... С такой скоростью несется, прикинь, над Донецком... В стороне над нами, где Щетинино, Моспино...», – комментирует увиденное один из очевидцев.

При этом сегодня, 19 февраля, Командование воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook сообщило, что информация о полете самолета над Донецком не соответствует действительности. «В сети интернет, некоторыми информационными интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 года в воздушном пространстве Украины в районе проведения Операции объединенных сил наблюдался пролет самолета Воздушно-космических сил РФ типа ТУ-95. Проверив выше указанную информацию, сообщаем, что она не соответствует действительности. Дежурные силы противовоздушной обороны Воздушных сил Украины ежедневно несут боевое дежурство и стоят на страже воздушного пространства Украины и готовы быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха», – говорится в сообщении.

Напомним, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали самолет, пролетавший в зоне безопасности над неподконтрольными украинскому правительству районами Донецкой области, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 18 февраля. В сообщении указывается, что при помощи оптических средств наблюдения команда СММ определила, что это был самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом (предположительно, Туполев ТУ-95 или Туполев ТУ-142).

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