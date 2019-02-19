В ООС пояснили полет самолета, который патруль ОБСЕ видел над неподконтрольным Донбассом. Новости

Дежурными подразделениями радиотехнических войск Объединенных сил, в 9:56 15 февраля, в районе российского аэропорта Таганрог была обнаружена воздушная цель, идентифицированная как дальний противолодочный самолет Ту-142 вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

«19 февраля 2019 года в официальном сообщении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ указано, что в 10.00 15 февраля 2019 года патруль СММ, находясь на юго-западной окраине Старобешево (неподконтрольная Украине территория) зафиксировал пролет воздушного объекта, который с помощью оптических средств идентифицировал, как самолет типа Ту-95 или Ту-142. В тот же день, в период с 10.50 до 11.10, находясь в районе Любовка (неподконтрольная Украине территория), наблюдатели миссии на восток от своей позиции зафиксировали пролет самолета Ту-95 (Ту-142), который двигался с севера на юг и обратно», – напомнили в сообщении ООС.

В связи с этим пресс-центр Объединенных сил сообщает следующее. «15 февраля 2019 года дежурными подразделениями радиотехнических войск Объединенных сил в 9.56 в районе аэропорта Таганрог была обнаружена воздушная цель, идентифицированная как дальний противолодочный самолет Ту-142 вооруженных сил Российской Федерации. Определенный самолет совершал тестовый полет вокруг аэродрома Таганрог с приближением к государственной границе Украины на расстояние до 10 км. На протяжении всего маршрута самолет сопровождался радиолокационными станциями радиотехнических войск Объединенных сил. Самолет Ту-142 ВС РФ оставил зону приближения к государственной границе Украины, в 12.30 в районе аэродрома Таганрог. Указанный самолет государственную границу Украины не пересекал и в воздушное пространство Украины не входил», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что появилось видео, как над неподконтрольным украинской власти Донецком пролетел неизвестный самолет.



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