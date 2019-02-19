МИД РФ нашел что-то общее между взрывами в Донецке и убийством Захарченко. Новости

В МИД России заявили о схожести трех взрывов, которые случились вчера, 18 февраля, в неподконтрольном украинской власти Донецке, и ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко. Об этом сегодня, 19 февраля, говорится в комментарии ситуации на неподконтрольном Донбассе от имени МИД РФ.

«Вчера в Донецке совершено новое злодеяние – в городе произошли три взрыва, два из которых – в непосредственной близости от места проживания наблюдателей СММ ОБСЕ. По счастливой случайности никто не пострадал. Исходя из сообщений очевидцев, размещенных в СМИ и соцсетях, можно сделать вывод о схожести случившегося с терактом в августе прошлого года, когда был убит А.В. Захарченко. Похоже, Киев сознательно продолжает "размораживать" ситуацию в регионе, пытаясь запугать его жителей», – пишут в МИД РФ.

Напомним, утром, 18 февраля, о взрывах в неподконтрольном украинским властям Донецке сообщили жители города в соцсетях. Позже в «ДНР» заявили, что зафиксированы 3 взрыва самодельных взрывных устройств в центре Донецка – вблизи штаб-квартиры ОБСЕ.

Также сообщалось о повреждениях в результате взрывов. В «народной милиции ДНР» опровергли информацию об атаке на центр Донецка беспилотников ВСУ, предположив, что целью взрывов могла быть попытка напугать сотрудников миссии ОБСЕ. Ранее сообщалось, что проект WarDoc опубликовал видео с места взрыва в центре неподконтрольного украинской власти Донецка.

Напомним, в ОБCЕ подтвердили, что взрывы в Донецке произошли возле их базы.

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