Предлагают койку в общежитии: В Донецке 80-летняя бабушка два года скитается по съемным квартирам (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке в течение 2-х лет поврежденное обстрелом жилье, где жила 80-летняя бабушка и ее сын с семьей, не ремонтируют. Об этом напомнил блогер, публикующийся под ником «Dima STAR», в соцсетях.

2 февраля 2017 года поздно вечером в районе автостанции «Мотель» на восточной окраине Донецка прогремел взрыв, были разрушены дома. До взрыва в одном из домов жили 80-летняя бабушка и ее сын со своей семьей. После случившегося они вынуждены были переехать к родственникам, сейчас же скитаются по съемным квартирам. Их дом разрушен на 90%. Соседям повезло больше, и дом восстановили примерно за месяц – с помощью международных гуманитарных организаций.

«Власти» предлагают «помощь» – выделить койку в общежитии, а по поводу восстановления здания говорят, что нет средств и помочь не могут.

Слова блогера вызвали обсуждение в соцсетях. Люди возмущены тем, что «власти» бездействуют:

Наталья: «На конкурсы красоты с огромными призовыми фондами и на многочисленные праздники с выстреливанием в воздух дорогущих фейерверков средства есть, а на восстановление дома нет. Все-таки у нас банановая республика, а не народная»;

Инна: «Старики на окраинах уже пятый год не могут добиться восстановления своих квартир, власть не реагирует»;

Алексей: «Потому что власть пи****сы»;

Виктория: «Отрапортовали же недавно, что, кажется, 500 квартир выделили для пострадавших и нуждающихся в жилье! Кому тогда эти квартиры выделили, когда вот такие бабули под открытым небом остались?!».

Есть и те, кто стоит на стороне «властей». «Под открытым небом никто не живет. Есть общежитие. Всех переселяют желающих», – пишет Инга.

Напомним, согласно отчету СММ ОБСЕ, окраина Донецка была обстреляна из реактивной системы залпового огня (РСЗО, предположительно «Смерч» или «Ураган») с направления в диапазоне с запада на север. В Министерстве обороны Украины опровергли причастие ВСУ к обстрелу «Мотеля».