Суперлуние в Донецке: Жители делятся впечатлениями (Фото). Новости

Вечером 19 февраля украинцы могли наблюдать необычное явление – суперлуние. В стадии полнолуния спутник приблизился к Земле на максимальное расстояние – 356 тыс. км, поэтому Луна выглядела значительно крупнее, чем обычно.

Суперлуние наблюдали и жители неподконтрольного украинской власти Донецка, они делились своими фотографиями в соцсетях.

«И я его застала и сняла. Пришла в назначенное время, в 17 ч. 40 мин. (в "ДНР" в зимний период – время московское, разница в 1 час с киевским, – прим. ред.), ищу Луну – нет её. Начала всходить минут через 10-15. Сначала не увидела, когда она из-за террикона выползла, дерево мешало, а когда увидела, так просто дыхание перехватило от красоты. Я была не просто в восторге, а в сумасшедшем восторге», – прокомментировала фотограф Евгения Карпачева.

Иные дончане также восторгаются увиденным:

Елена: «Ехала домой в маршрутке и увидела луну… Красотища!»;

Людмила: «Огромнейшая была в шесть вечера!»;

Анастасия: «У меня над домом висит, красота!».

Кстати, в 2019 году еще одно суперлуние ожидается 19 марта, но оно будет слабее февральского, т. к. Луна подойдет на расстояние 359 тыс. км. Самую яркую Луну в XXI веке ожидают 6 декабря 2052 года.

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