Хоть бы народ не смешили: Шахтеры отреагировали на доклад «министра углепрома ДНР» о зарплатах. Новости

«Министр угля и энергетики ДНР» Руслан Дубовский заявил, что в 2018 году в «республике» выросла среднемесячная заработная плата работников угольной отрасли. Об этом он отчитался на заседании «народного совета ДНР» в своем докладе об итогах работы «министерства» за 2018 год. При этом сами горняки утверждают, что в реальности зарплату не то что не подняли, а даже на некоторых предприятиях снизили.

Так, Дубовский сообщил, что сейчас в состав угледобывающих предприятий входит 21 шахта, из которых:

17 шахт – работают по добыче угля,

4 шахты – не осуществляет работу по добыче угля.

По словам «министра», в 2018 году реализовано 5 032,3 тыс. тонн на сумму 17,7 млрд руб. (7,25 млрд грн по местному курсу валют).

Дубовский констатировал, что за 2018 год среднесписочная численность сотрудников угледобывающих предприятий сократилась на 2 195 чел., в том числе подземных рабочих на 1 601 чел., из которых 286 чел. – ГРОЗы, 188 чел. – проходчики.

«Министр» заявил, что среднемесячная зарплата трудящихся отрасли выросла на 2 480 руб. (1 016 грн), в том числе подземных рабочих – на 3 387 руб. (1 388 грн). Средняя зарплата ГРОЗ в 2018 году составила 25 264 руб. (10 354 грн) и проходчиков – 22 713 руб. (9 309 грн).

Информация об уровне заработных плат возмутила сотрудников шахт. Данную тему они обсуждают в профильной группе социальных сетей.

Все участники дискуссии подчеркивают, что никакого повышения оплаты труда они не заметили, а на шахтах «Макеевугля» даже «урезали, как только можно».

Горняки акцентируют, что в реальности ГРОЗ получает не 25 тыс. руб., как уверяет «министр», а 15-19 тыс. руб. (6 148 – 7 787 грн), максимум на отдельной шахте – 21 тыс. руб. (8 607 грн). А у проходчиков вместо озвученных почти 23 тыс. руб. – «грязными» 14 тыс. руб. (5 738 грн).

Марина: «25 тыс. руб. у ГРОЗа, вы это серьезно? 21 тысяча у ГРОЗа. Шахта им. Калинина, [Донецк]. У меня муж там работает. Но 25 тысяч никогда не зарабатывал»;

Сергей: «ГРОЗ на шахте им. Скочинского [Донецк] получает 15-19 тыс. руб. Если бы все так было хорошо [как заявляет "министр"], я бы не уехал на заработки»;

Евгений: «Шахта "Иловайская" [Харцызск] – у проходчика 14 000 руб. "грязными". На автовокзале у девочек в магазине 16 тыс. руб. зарплата»;

Ирина: «На "Ясиновке-Глубокой" ["Макеевуголь"] 8-12 тысяч платят (3 279 – 4 918 грн). Хоть бы народ не смешили! А то люди между собой не общаются и не делятся новостями! На продукты не хватает, уроды! У самих хари ни в один телевизор не влазят!»;

Участники профильной группы сообщают о заработках иных горных специальностей:

Владимир: «17 000 руб. (6 967 грн) зарплата электрослесаря 5-го разряда при выполнении плана никого не удивляет. Говорят, это еще много»;

Станислав: «В "Макеевугле" у горнорабочего подземного зарплата от 6 до 10 тыс. руб. (2 459 – 4 098 грн)».

Кроме того горняки сообщают, что на некоторых предприятиях есть задолженность по зарплате за предыдущие годы. В том числе на шахте «Ждановская» (Шахтерский район), которой до назначения «министром углепрома» руководил именно Руслан Дубовский. «А что ж Дубовский не отчитался, что у людей на "Ждановской" шахте (где он был директором) задолженность за 2017 год? Уже 2019 год в разгаре, а мы все расчетные за 2017 не получим», – пишет сотрудница данной шахты Юлия.

Также люди возмущены, что угольные предприятия не делают отчисления работников в «пенсионный фонд ДНР». «Лучше скажите, когда вы пенсионные сборы оплатите? За 5 лет не одной проплаты в пенсионный фонд! Позорище, шахтеров не во что не ставите!», – отмечает Сергей.

Тут же приводят уровень зарплат на подконтрольной Украине территории. «Вот, к примеру, Днепропетровская область, шахта "Южная". Зарплата проходчика в гросс 35 000 грн (85 400 руб.). Еще годик, и все люди откажутся от ДНР», – констатирует Евгений.

Напомним, что перед войной на Донбассе работало около 250 шахт, с началом военных действий осталось 150, из них 70% – в «ДНР и ЛНР». Согласно «постановлению совета министров ДНР» от 12.02.2016, на закрытие (реструктуризацию и консервацию) запланированы 22 шахты. Наиболее активно данный процесс шел в 2017 году. В ходе реструктуризации в «ДНР» планируют оставить только 18 рентабельных шахт.

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