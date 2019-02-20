В кресло задом наперед: Стоматолог «ДНР» рассказала о курьезах с пациентами. Новости

Стоматологи неподконтрольного украинской власти Донецка нередко сталкиваются с курьезным поведением своих пациентов. Об этом в интервью местной газете рассказала Ирина Бениаминова, главный врач городской стоматологической поликлиники № 5 (находится в микрорайоне Цветочный, обслуживает жителей Буденновского района Донецка).

Она констатировала, что стоматологов боятся почти все. «Но все же, по нашим наблюдениям, больше курьезных случаев происходит с мужчинами. Некоторые из них ведут себя как маленькие дети, их приводят в поликлинику жены, которые сидят под кабинетом и постоянно спрашивают у врача, как себя чувствует супруг, что с ним делают. Бывало, что сидевшие в очереди к врачу мужчины, услышав крики пациентов из кабинета, убегали», – рассказала главврач.

«Нередко пациенты, особенно пожилые, садятся в кресло задом наперед: коленками становятся на сиденье, а подбородок кладут на подголовник. Или пытаются отвечать на телефонный звонок с широко открытым ртом – в тот момент, когда им нельзя его закрывать. Иногда пациенты прямо в кресле делают селфи – фотографируют камерой мобильного телефона установленную пломбу и высылают снимок другому врачу или подружке, чтобы те оценили ее качество… Часто говорят забавно – полечите мне мое дупло или задний зуб», – продолжила Бениаминова.

В практике заместителя главврача был случай, что у нее в кресле уснула пожилая пациентка. «Причем в тот момент, когда она депульпировала ей зубы перед протезированием, то есть извлекала из каналов нервные окончания», – уточнила стоматолог.

А один пациент начал сам себе замешивать пломбу – в тот момент, когда врач отвлекся на несколько секунд.

«В детском отделении врач спросила у ребенка, почему тот не чистит зубы. Он ответил, что мама не купили ему зубную щетку. Через полгода мальчик снова пришел на санацию и с порога со слезами заявил: "Мама мне до сих пор не купила щетку!". Другой мальчик, встретив на улице стоматолога, подбежал к нему и говорит: "Вы мне лечили зубы. Посмотрите мой рот – не надо ли к вам снова приходить?" С такими обескураживающими предложениями иногда обращаются к знакомому стоматологу не только дети, но и взрослые – в трамваях, троллейбусах или на рынках просят посмотреть их зубы прямо сейчас», – вспоминает Бениаминова.

Она рассказала еще один случай, случившийся с коллегой. «Неподалеку от нашего стоматолога, который шел по краю площади Ленина, на красный свет светофора притормозила машина, из которой вышел его бывший пациент и начал горячо благодарить за лечение и за то, что направил к хорошему доктору на протезирование. Благодарственная речь так затянулась, что уже загорелся зеленый свет, стоявшие позади него машины стали ему сигналить», – завершила главврач.

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