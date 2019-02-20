До 40 грн за доллар: Экономист прогнозирует ослабление гривны и советует скупать валюту. Новости

Девальвацию гривны можно ожидать с начала лета – 28-29 грн за доллар. А к концу года курс национальной валюты значительно ослабеет – как минимум до 30,5 грн/долл., как максимум – 40 грн/долл. Об этом в комментарии «Донецким новостям» рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ.

«До президентских выборов серьезных скачков курса не будет. Будет тишь да гладь», – успокоил эксперт.

Он отметил, что укрепление гривны, которое наблюдается в последние месяцы, произошло за счет создания «монетарной пружины». «Министерство финансов выбросило на рынок краткосрочные (от 3 до 6 месяцев) облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), которыми торгуют под 17-20% годовых. Нацбанк, в свою очередь, торгует краткосрочными депозитными сертификатами под 16% годовых. Таким образом они стерилизуют денежную массу коммерческих банков. Но как только НБУ и Минфин приостановят эту финансовую пирамиду, нерезиденты начнут забирать деньги, банки будут вкладывать в альтернативное направление, в кредитование компаний. В результате деньги окажутся на валютном рынке и будут давить на курс гривны. И нацвалюта "поплывет". Монетарную пружину можно сжимать до определенного предела, а потом она разжимается – и больно бьет по курсу», – считает Кущ.

Он прогнозирует, что «монетарную пружину» будут сжимать до марта-апреля. А с конца весны или с начала лета начнется девальвация.

«За счет резервов НБУ и определенных внутренних фактов (лето для гривны – благополучный период, так как нет закупок энергоресурсов, вывода дивидендов, не очень сильная турбурлентность) летом курс будет на уровне 28-29 грн за доллар. А вот с осени – жди беды. По гривне ударит не только традиционная закупа энергоресурсов, но и прогнозируемая многими экспертами (в том числе МВФ и Всемирного банка) новая волна мирового кризиса. Об этом говорят проблемы на финансовых мировых рынках, а также сама экономическая история – цикл деловой активности и так длится уже почти 10 лет, а это много. Впереди – предсказуемый спад. В итоге можно ожидать падения цен на железную руду, металл, зерно – наш экспорт, наполняющий бюджет долларами», – говорит эксперт.

Алексей Кущ согласен с консенсус-прогнозом Минэкономики, согласно которому к концу года можно ожидать среднего курса в 30,5 грн за доллар с возможным проседанием нацвалюты до 32-33 грн за «зеленый». «И это – при небольших негативных факторах (как то же падение цен на украинский экспорт). Если же к ним добавится приостановка сотрудничества с МВФ (о чем заявляют некоторые политики) и вытекающая из этого невозможность Украины перекредитоваться на внешних рынках, можно ожидать ценовой шок. Минэкономики не исключает при таком раскладе падение курса до 36 грн за долл., а НБУ – до 40 грн за долл.», – продолжил он.

Финансовый эксперт называет три варианта развития событий:

диапазон стабильности – ситуация сложная, но контролируемая (27-30 грн за 1 долл.);

диапазон сырьевых шоков – падение цен на металл, руду, зерно (30-33 грн за 1 долл.);

диапазон широких курсовых шоков, связанных не только с внутренним состоянием экономики и внешним снижением цен на экспортную группу украинских товаров, но и с прекращением финансирования Украины международными финансовыми организациям и, как следствие, – невозможность рефинансировать внешние долги Украины (33-40 грн за 1 долл.).

«Все нужно вкладывать в кэш, причем, в долларовый. Экономика еврозоны будет в ближайшее время замедляться. Процентные ставки ФРС (Федеральной резервной системы США) выше, чем процентные ставки Европейского центрального банка. Соответственно, нас ждет эра дорогого доллара», – резюмировал Кущ.

Напомним, ранее Алексей Кущ рассказал, как вернуть неподконтрольную украинской власти часть Донбасса экономическим путем.

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