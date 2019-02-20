Это не пожарная команда: Дипломат о роли миротворцев на Донбассе. Новости

Для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе необходима консолидация усилий многочисленных международных организаций, а миротворцы – лишь элемент этого процесса. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил чрезвычайный и полномочный посол, экс-заместитель министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий.

«Сейчас в нашем политическом дискурсе ООН фактически ассоциируется только с какой-то эфемерной миротворческой операцией. Мне пришлось почти 5 лет работать в Комитете ООН по миротворческим операциям, и 4 года присутствовать на Совете безопасности ООН. Нужно четко понимать, что миротворческая операция ООН – это не пожарная команда, это не скорая помощь, когда можно позвонить, она приедет и все решит», – сказал он.

По его словам, миротворцы – «это всего лишь элемент многочисленных усилий в направлении реализации той или иной цели». «Должны быть усилия и внутренние, тех сторон, которые участвуют в конфликте. Должны быть усилия и организаций, которые входят в систему – и Европейский Союз, и ОБСЕ. Речь должна идти о комплексном привлечении большого круга организаций к решению конфликта», – считает Хандогий.

Эксперт отметил, что «непонятна реакция украинской стороны на предложения, которые озвучил господин Сайдик», их можно по-разному их оценивать, но в них есть один нюанс. «В этом участвовали три известных аналитика, которые знают из первых уст, что происходит в Минске. Если не концентрироваться на том, что этот план кто-то придумал за спиной Украины, а сесть и рассмотреть по пунктам те предложения, которые озвучены в том документе, то можно четко представить, что в нем речь идет о комплексном подходе – он говорит о привлечении ООН, ОБСЕ и Европейского Союза», – заявил дипломат.

«На мой взгляд, впервые можно комплексно посмотреть на эти проблемы, и в центре этого стоит известная концепция международной администрации, которая могла бы стать выходом из сложившейся ситуации на Донбассе», – добавил Хандогий.

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