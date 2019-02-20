Сводка из зоны ООС за 19 февраля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций, в том числе 15 раз незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В целом противник выпустил по позициям украинских войск 387 снарядов и мин калибрами 122, 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов со стороны НВФ 3-е военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции украинских военных:

из артиллерийских систем калибром 122 мм – вблизи Лебединского;

из артиллерийских систем калибром 122 мм и артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Водяного;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник 11 раз обстрелял украинских военных:

из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибрами 120 и 82 мм – в районе Новотошковского;

из минометов калибром 82 мм, зенитной установки ЗУ-23-2, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Золотое-4;

из минометов калибром 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе Новозвановки;

из минометов калибром 82 мм и автоматических станковых гранатометов – вблизи села Катериновка;

из минометов калибром 82 мм, боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов – около Луганского.

С начала текущих суток противник 1 раз обстрелял украинские позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» из минометов калибром 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Катериновки.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 22 раза нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 183 единицы. Под огнем оказались поселки Александровка и шахты "Трудовская" на западе Донецка, район "Вольво-центра" на севере города, село Спартак к северу от Донецка; Ясиноватая и прилегающее к ней села Крутая Балка и Васильевка; горловские поселки Широкая Балка и шахты им. Гагарина; села Дзержинское (после переименования – Азов, – ред), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред) и Саханка на юге. При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. За сутки в ДНР было повреждено 3 дома, газопровод и 2 гражданских автомобиля».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 6 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Донецкий и Калиново, сел Молодежное, Сокольники и Калиновка. Огонь велся из арторудий калибром 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов АГС и ручных противотанковых гранатометов РПГ».