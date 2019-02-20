Переговоры о миротворцах на Донбассе могут быть продуктивными, – Марчук. Новости

Украинская сторона продолжает искать компромиссы и варианты урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе с помощью миротворцев ООН, но переговоры должны быть не публичными. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук.

«Россияне вроде как пошли на технологическое обсуждение версии введения миротворческой миссии поэтапно. Тогда не шла речь о взаимодействии с ОБСЕ. Мы знаем, что в практике не было такого, чтобы миротворцы были охранниками патрулей ОБСЕ», – сказал он.

«Но, как мне кажется, на сегодняшний день, переговоры о решении в целом возможности направления миротворческого контингента в разных вариантах могут быть продуктивными, но не в такой публично освещаемой манере. Чтобы переговоры проходили в русле поиска возможных вариантов», – продолжил Марчук.

По его мнению, публичные заявления о ходе переговоров по введению миротворческой миссии ООН на Донбасс не способствуют поиску решений этого вопроса.

«Мы знаем, какое разочарование почувствовал Курт Волкер, когда он сделал неосторожное достаточно оптимистическое заявление в начале встреч с Сурковым. Потом он почувствовал на себе откорректированную жесткой рукой начальства Суркова линию и позицию относительно миротворцев», – отметил представитель Украины в ТКГ.

Как сообщалось ранее, представитель Украины в ТКГ рассказывал о кулуарных переговорах, в ходе которых украинским властям предлагают вариант урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе путем отказа от территориальных претензий на Крым или вариант Приднестровья. Он также считает, что намерения Кремля не стоит недооценивать.

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