Два этапа: Марчук рассказал о подготовке к вводу миротворцев на Донбасс. Новости

Для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе одного согласия России на введение миротворцев мало. Украина должна быть готова стать принимающей страной для международного контингента. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук.

«Тут два важных этапа. Первый – выбор всех компонентов влияния на Россию, чтоб она дала согласие на какой-то вариант, но не на тот вариант, который она отстаивает по миротворцам, пусть даже на максимально компромиссный. Второй – даже в какой-то степени более важный: отработка всех возможных технологических процедур реализации подготовительного периода для миротворческой миссии», – сказал он.

«Самое главное – мы будем принимающей страной. Мы будем отвечать за миротворцев на нашей территории. С этим есть очень много проблем, не буду акцентировать на всех. Но, например, использование оружия миротворцами на территории, где они несут службу, с трагическими последствиями – такие случаи были. И с этим много проблем. В некоторых странах их расследование ведется более 10 лет», – продолжил Марчук.

Он подчеркнул, что нет законодательства, ни внутреннего, ни международного, об ответственности Украины за пребывание миротворческой миссии на ее территории. «Готового законодательства, предварительно прописанного, со всеми поправками к законам об оружии и другим, на сегодня еще нет. Нам не нужно впадать в отчаяние, что Россия будет блокировать любую версию миротворческой миссии в Украине. Мы должны разрабатывать внутренний план», – считает представитель Украины в ТКГ.

«Подготовительные мероприятия должны нарабатываться для внутренней украинской машины – и законодательной, и правительственной, и военной. Проще говоря: чтобы мы полностью были готовы, что вдруг Россия пойдет на какой-то компромиссный вариант, который примет Украина и наши союзники, чтоб не получилось, что решение принято, а у нас масса неготовых процедур, как это реализовывать», – резюмировал Марчук.

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