Советник МинВОТ пояснил, какой вариант миротворцев подойдет для Донбасса. Новости

Украине для мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе больше всего подходит хорватский сценарий с участием миротворческой миссии ООН. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Александр Левченко.
«Украинская сторона рассчитывает на возвращение временно оккупированных территорий в конституционно-правовое поле Украины. Международные миссии, которые не могут выполнить это задание нас не очень интересуют», – сказал он.
По его словам, поэтому в МинВОТ рассматривают всего несколько вариантов миротворческих миссий, которые принесли пользу и вернули оккупированные территории странам, где был вооруженный конфликт.
«Первый пример, о котором мы знаем, это Хорватия, поэтому и пример переходной администрации, и компоненты международной миротворческой миссии, которые предлагает наше министерство, просты. Миссия состоит из военного, полицейского и гражданского компонента во главе с международной переходной администрацией. Мандат – от линии соприкосновения до 402 км неподконтрольной границы, вся неподконтрольная территория», – напомнил Левченко.
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