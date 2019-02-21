Принимают и взрослых, и детей: Жительница Горловки показала поликлинику (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала в поликлинике городской больницы № 2 по ул. Ленина. Запечатленные кадры горловчанка показала в соцсети.

По словам горловчанки, в здании поликлиники принимают и взрослых, и детей – детская регистратура расположена на 2-м этаже. К педиатрам – огромные очереди. «Очень сложно просидеть целый день рядом с кашляющими детками… В общем, кошмар, людей действительно много», – отметила Анна.

В поликлинике также действует детская стоматология, приема у зубного врача также ожидает много деток.

Очередь к взрослой регистратуре небольшая – в основном, много людей с самого утра, когда нужно брать талоны. В полутемном коридоре на первом этаже – большие очереди к хирургу, травматологу и на сдачу анализов.

Напомним, в «минздраве ДНР» признали острый дефицит медицинских кадров: в больницах не хватает более 5 тыс. врачей и более 7,5 тыс. медработников среднего звена.

Как сообщалось ранее, в сфере здравоохранения «ДНР» сейчас не хватает 53% сотрудников, основная причина – низкая заработная плата. Только Донецку необходимы:

439 медсестер, предлагаемая по большинству позиций зарплата – 3 184-3 608 руб. (1 350-1 530 грн по местному курсу валют);

442 врача – 3 397-4 901 (1 440-2 080 грн).

Напомним, в «ДНР» больницы обеспечены медикаментами менее чем на 24%.

Также сообщалось, что в Украине после старта медицинской реформы значительно увеличилась оплата врачей. Так, в Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) врач-педиатр, с которым заключили декларацию максимум пациентов, в октябре получил 18 767 грн. Ранее он зарабатывал 8 тыс. грн.

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