Генеральный секретарь ООН может направить на Донбасс техническую миссию. Новости

Украина рассчитывает, что генеральный секретарь ООН воспользуется своим правом отправить на Донбасс техническую группу ООН для оценки параметров будущей миротворческой миссии. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

«Есть статья 99 устава ООН, которая дает возможность генеральному секретарю принимать лично определенные меры – направить какую-то группу, назначить какого-то специального представителя, который поедет в Украину. Это может быть техническая миссия ООН, о которой мы уже давно говорим, которая бы подготовила почву для развертывания миротворческой миссии», – сказал он.

Украинский дипломат также убежден, что дебаты в Генеральной ассамблее ООН нужны для того, чтобы услышать мнения других стран относительно ситуации на временно неподконтрольных украинским властям территориях, которые впоследствии могут стать основой решений в ООН.

По мнению политолога Виктора Тарана, говорить о прогрессе в вопросе введения миротворцев на Донбасс пока рано. «Максимум на что мы можем рассчитывать – это на направление технической миссии ООН. Но мы должны понимать, что даже если такое решение будет принято, техническая миссия появится на Донбассе не ранее, чем через полгода», – считает эксперт.

Как сообщалось ранее, сегодня, 20 февраля, в Нью-Йорке (США) президент Украины Петр Порошенко выступит с докладом на заседании Генеральной ассамблеи ООН по пункту повестки дня «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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