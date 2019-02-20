Россия оккупировала 7% территории Украины, – Порошенко. Новости

Россия оккупировала 7% территории Украины, включая Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 20 февраля, в ходе 73-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США), которое транслировали украинские телеканалы, заявил президент Петр Порошенко.

«В результате 44 тыс. кв км или 7% территории Украины, включая Крым и восточные районы Донецкой и Луганской областей, сейчас оккупированы. Агрессия России унесла жизни 13 тыс. человек и более 28 тыс. человек были ранены. И эта цифра включает также 298 пассажиров рейса МН17, который был сбит в июле 2014 года российскими военными из ракетной системы "Бук"», – сказал он.

«Более 1,8 млн жителей Крыма и Донбасса были вынуждены покинуть свои дома в результате российской агрессии и оккупации. Когда-то мирная жизнь людей в этих регионах превратилась в кошмар, обозначенный страхом и террором. При этом они не превратились в волну иммигрантов и не создали никаких проблем для наших европейских союзников. Мы смогли справиться с этим вызовом и показали, что контролируемая правительством часть Украины является гораздо более жизнеспособной и здоровой по сравнению с оккупированными территориями», – заявил Порошенко.

Президент акцентировал, что Украина 5 лет живет в условиях «горячего» вооруженного конфликта на Донбассе, а Россия ведет себя еще более агрессивно и на суше, и на море.

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